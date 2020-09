Stypendia na studiach - rodzaje i warunki przyznawania

Jeżeli jesteś studentem lub planujesz nim być z pewnością wiesz, że funkcjonuje system stypendialny. Nagrody te są skierowane do osób, które mają bardzo dobre wyniki w nauce lub posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne albo sportowe, a także studenci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zdobyć stypendia na studiach odwiedź stronę -https://www.wszib.edu.pl/o-uczelni/stypendia/.

Stypendia na studiach i jego rodzaje

Uczelnia WSZiB w ramach środków przyznawanych przez państwo dysponuje stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnym dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendia specjalnym dla studentów z niepełnosprawnościami, stypendia ministra za znaczące osiągnięcia oraz jednorazowe zapomogi dla studentów, którzy znaleźli się chwilowo w trudnej sytuacjimaterialnej.

Stypendia na studiach i warunki ich przyznawania

Tak naprawdę wiele zależy od tego o jakie stypendium się ubiegamy. Tak naprawdę stypendia na studiach finansowane z budżetu państwa skierowane są do szerokiego grona studentów. Warto o tym pamiętać. Nagroda ta jest przeznaczona dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Stypendia mogą otrzymywać studenci niezależnie od wieku. Stypendium socjalne jest skierowane do osób znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium Rektora z kolei trafia do studentów o wybitnych zdolnościach i osiągnięciach.